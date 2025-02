BVB muss auf Neuzugang verzichten

Borussia Dortmund will den Schwung aus dem Champions-League-Sieg bei Sporting Lissabon mitnehmen. In Bochum fehlt unter anderem Neuzugang Carney Chukwuemeka.

Borussia Dortmund muss im Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum erneut auf Ramy Bensebaini verzichten. Der Linksverteidiger aus Algerien „steht weiterhin nicht zur Verfügung“, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Bensebaini hatte bereits das Champions-League-Spiel am Dienstag bei Sporting Lissabon (3:0) aufgrund einer Muskelverhärtung verpasst.