Die Folgen des Davies-Deals im großen Bayern-Domino

Die Vertragsverlängerung von Alphonso Davies könnte bei diversen Personalien Schwung in die Verhandlungen bringen. Auf zwei Wechselkandidaten wächst der Druck.

In München war zuletzt viel von Dominosteinen die Rede. Bei der Fülle an Verhandlungen, die Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund derzeit mit ihren Stars führen müssen, stellte sich immer wieder die Frage: Wie reagiert der eine Star auf eine mögliche Verlängerung des einen oder anderen Kollegen?

Warten auf Musiala

Doch auch die Verlängerung mit Davies bringt Schwung in den Verein. Die Einigung strahlt auf die anderen Verhandlungen aus. Musiala dürfte sich jedenfalls darüber freuen, dass sein kanadischer Kumpel in München bleibt. Vor gut zwei Wochen hatte sich der Youngster für Davies ausgesprochen und ihn als echten Freund bezeichnet. Trainer Vincent Kompany betonte derweil auf SPORT1-Nachfrage, dass Freundschaft unter den Stars auch im so hektischen und auf Erfolg getrimmten Fußball-Business noch ein wichtiger Punkt für den Erfolg sei.