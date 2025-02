Dieses Problem hat Bayern-Star Upamecano

Für Dayot Upamecano dürfte es ein innerer Triumph gewesen sein: Nach dem Spiel bei Celtic Glasgow wurde der Franzose zum „Player of the match“ gewählt. Eine Ehre, die Abwehrspielern eher selten zuteilwird. Meistens sind es die Offensivstars, die diese Trophäe abstauben.

Upamecano hat ein Imageproblem

Sein Image in der Öffentlichkeit leidet weiterhin unter seinen Auftritten in Manchester im Jahr 2023 und in Heidenheim im Frühling 2024. Spiele, die weit in der Vergangenheit liegen, aber trotzdem nachwirken. Das mag unfair sein, ist aber Fakt.