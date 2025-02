Effenberg hat wegen möglichem Tel-Abgang klare Meinung

SPORT1 01.02.2025 • 09:21 Uhr Mathys Tel steht beim FC Bayern vor dem Abgang. Bayern-Legende Stefan Effenberg rät seinem ehemaligen Klub, den Franzosen zu halten und erklärt, wie Tel noch wichtig werden könnte.

Es könnte jetzt doch alles ganz schnell gehen bei Mathys Tel. Der junge Franzose scheint beim FC Bayern nicht zufrieden zu sein und teilte deshalb Sportvorstand Max Eberl seinen Wechselwunsch mit. Zu welchem Verein es Tel konkret ziehen könnte, bleibt aber aktuell noch komplett offen, auch, weil der Franzosen den stark interessieren Tottenham Hotspur absagte.

Zu einem Wechsel könnte es in diesem Winter trotzdem noch kommen. Geht es nach dem SPORT1-Experten Stefan Effenberg, wäre das allerdings der falsche Schritt. „Ich bin überhaupt kein Fan davon, Tel jetzt noch auszuleihen oder sogar zu verkaufen“, stellte der ehemalige Bayern-Star in seiner Kolumne für t-online klar und ergänzte: „Ich würde an ihm festhalten“.

Denn: „Es steht außer Frage, dass er ein hochtalentierter Junge ist, auch wenn er in den vergangenen Wochen und Monaten nur wenig bis gar keine Spielzeit bekommen hat“, so Effenberg. Für ihn wäre ein Abgang trotzdem kein Thema, gerade auch deshalb, weil aus seiner Sicht der Franzose in den kommenden Monaten noch wichtig werden könnte: „Mitte Juni beginnt die Klub-WM. Gerade im Hinblick auf dieses Turnier brauchst du einen breiten Kader – und das könnte die Chance für ihn sein.“

Effenberg: Tel könnte für Bayern noch extrem wichtig werden

Und auch bis dahin könne sich nach Meinung des ehemaligen Bayern-Stars noch die ein oder andere Möglichkeit ergeben. „Und bis dahin weißt du nie, was noch passiert. Verletzt sich eine der Stammkräfte? Gnabry und Coman sind schließlich verletzungsanfällig. Wie läuft es in der Champions League? Macht Thomas Müller nach der Saison Schluss – und damit theoretisch Platz für Tel in der engeren Rotation? Das sind Überlegungen, die auch die Bayern sicherlich umtreiben“, glaubt Effenberg.

Warum Tel in der bisherigen Saison noch zu wenigen Einsätzen gekommen ist, sei für ihn auf den ersten Blick durchaus unverständlich, „aber: Wir sehen ihn nur während der Bayern-Spiele auf der Bank sitzen, wir sehen ihn nicht im Training, wie er sich dort anbietet, was er dort zeigt.“

Effenberg glaubt, dass sich Trainer Vincent Kompany relativ schnell auf eine Rotation mit Michael Olise, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané festgelegt habe: „Da musst du erst mal dran vorbeikommen. Für einen 19-Jährigen ist es da natürlich schwer.“