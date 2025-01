Doch kein Deal! Tel sagt wohl Top-Klub ab

Das Transferfenster ist noch bis zum Montag offen . Eine der spannendsten Personalien bleibt dabei Mathys Tel. Aktuell ist es weiter völlig unklar, ob der Franzose die Bayern noch in diesem Transferfenster verlässt oder nicht. Auch das Ziel scheint bei einem Abgang noch immer offen zu sein.

Tottenham und Bayern sollen über Tel-Ablöse einig gewesen sein

Die Bayern haben seit dem Theater um den Wechsel von Harry Kane nicht die besten Erinnerungen an Levy, der es den Münchnern extrem schwer machte, ihren Wunschtransfer zu realisieren und immer wieder mit neuen Überraschungen um die Ecke kam.

Doch dieses Mal scheint der Transfer nicht am harten Verhandler Levy, sondern am Spieler zu scheitern. Wo es den Franzosen hinzieht, ist weiterhin komplett offen. Neben Tottenham zeigen zahlreiche weitere Vereine aus der Premier League ihr Interesse an Tel.