"Eier zerquetscht" - Grifo dankt dem Team

Bereits ihren sechsten Elfmeter in Folge in der Fußball-Bundesliga ließ der SCF aus. In der Endphase der vergangenen Saison hatten die Freiburger bereits zwei Strafstöße vergeben, in dieser Spielzeit sind es nun vier in der Liga. Auch beim Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld im Dezember verschoss der SC einen Elfmeter.