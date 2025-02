FC Bayern: Kane enthüllt Nachricht von Tel

Nach dem Abschied von Bayern soll Mathys Tel beim Ex-Klub von Harry Kane durchstarten. Der Routinier verrät, was ihm das Juwel nach dem Wechsel schrieb.

Als Backup von Superstar Harry Kane hat es für Mathys Tel beim FC Bayern nicht geklappt, jetzt will er bei Tottenham Hotspur den Durchbruch schaffen - vielleicht helfen dabei ja die Tipps seines ehemaligen Teamkollegen, der 2023 in entgegengesetzte Richtung gewechselt war.

„Ich wünsche Mathys alles Gute. Er ist ein toller Kerl, arbeitet wirklich hart und bekommt hoffentlich viel Spielzeit“, sagte Kane am Freitag nach dem Bayern-Sieg gegen Werder Bremen (3:0) : „Das ist es, was er braucht. Er muss sich entwickeln und die Höhen und Tiefen auf dem Platz erleben. Ich kenne Tottenham gut, sie werden sich gut um ihn kümmern. Hoffentlich macht er sich dort gut.“

Kane enthüllt Nachricht von Tel

Holpriger Start für Tel bei Tottenham Hotspur

Das Wichtigste für den 19-Jährigen sei jetzt, „zu spielen und Minuten zu bekommen“, meinte Kane: „Er soll zeigen, was er auf höchstem Niveau leisten kann.“

Der Start für Tel verlief allerdings direkt holprig. Bei seinem ersten Einsatz im Rückspiel des Ligapokal-Halbfinals gegen den FC Liverpool fing sich der neue Klub der Leihgabe vom FC Bayern eine 0:4-Klatsche - und an Tel wurden gleich erste Zweifel laut , ob er dem körperlichen Spiel in England gewachsen sei.

„Für jemanden wie Mathys wird es nicht immer perfekt sein. Das hilft bei der Entwicklung“, erklärte Kane am Freitag: „Das Ausscheiden im Halbfinale in seinem ersten Spiel war hart. Es kommt darauf an, wie er darauf reagiert und welche Erfahrungen er daraus zieht.“