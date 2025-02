FC Bayern: Tel-Abgang? "Summe, über die man nachdenken muss"

Mathys Tel schließt sich am Deadline Day Tottenham Hotspur auf Leihbasis an. Christoph Freund erklärt, wieso der FC Bayern eines seiner größten Talente verliehen hat.

„Mathys ist unbestritten ein riesengroßes Talent und ein super Junge. Es ist uns nicht leicht gefallen. Es hat viele Gespräche gegeben, wir haben viel mit ihm und seinem Berater kommuniziert und die Situation immer wieder evaluiert“, erklärte Freund am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen bei DAZN .

Tel? „Nicht in die Spur gekommen“

Die Spielzeit sei für alle Parteien nicht so gewesen, wie man es sich vorgestellt habe. „Er ist nicht so in die Spur gekommen und hat sich selber vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt“, sagte der Österreicher.