Harry Kane: Noch Stürmer oder schon "Alien"?

„Ich will nicht darüber reden“, sagte der Belgier schließlich - immer noch lachend - bei DAZN . „Ich sehe einfach was er macht, in den Spielen, aber auch im Training. Das ist kein Glück, er arbeitet sehr, sehr hart. Insgesamt war sein Spiel heute sehr gut.“

In schlichten Zahlen ausgedrückt: Die beiden verwandelten Kane-Strafstöße zur 1:0-Führung (56.) und zum 3:0-Endstand (90.+7) gegen spielerisch deutlich unterlegene Bremer waren die Nummern 19 und 20 in Serie für Bayern - im Trikot des deutschen Rekordmeisters hat der Stürmerstar noch keinen einzigen verschossen. 14-mal traf Kane vom Elfmeterpunkt in der Bundesliga, sechsmal in der Champions League.