Kritik an Tullberg wegen Adeyemi: "Grenzwertig"

Mike Tullberg hat Karim Adeyemi in seinem vorerst letzten Spiel als BVB-Trainer vom Platz gestellt und in der Öffentlichkeit kritisiert. SPORT1-Experte Stefan Effenberg findet das unangemessen.

„Das kannst du so nicht machen als Trainer. Du kannst sagen: Das hatte taktische Gründe, wir wollten das 2:1 halten. Aber einen Spieler wie Adeyemi, der eventuell noch zum Verkauf steht, da so hinzustellen und ihm da eigentlich das abzusprechen, was man verlangt, finde ich grenzwertig“, erklärte der ehemalige Nationalspieler.