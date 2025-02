"Gab keine Extrawürste für Manu": Ex-Bayern-Keeper spricht über brisanten Neuer-Fall

Christian Früchtl galt beim FC Bayern einst als potenzieller Nachfolger von Manuel Neuer , doch den Durchbruch schaffte der Torhüter letztlich nicht. Dennoch hat der 25-Jährige gute Erinnerungen an seine Zeit beim Rekordmeister - insbesondere an Manuel Neuer und den früheren Torwarttrainer Toni Tapalovic.

„Er hat mich unter seine Fittiche genommen und war mein engster Ansprechpartner im Verein“, sagte Früchtl in einem Interview mit Spox. „Wenn ich am Vormittag in die Schule musste und das Profitraining um 11 Uhr verpasst habe, hat er auf mich gewartet, obwohl das keiner verlangt hat. Er hätte auch einfach heimfahren und Zeit mit seiner Familie verbringen können.“