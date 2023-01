FC Bayern: Die Hintergründe zum Tapalovic-Knall! Was Julian Nagelsmann mit dem Aus des Neuer-Kumpels zu tun hat

Torwarttrainer Toni Tapalovic muss nach über 11 Jahren im Verein gehen. Entsprechende SPORT1 -Informationen bestätigte der Rekordmeister am Montagabend. Schon am Dienstagabend beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wird Tapalovic nicht mehr auf der Bank sitzen. ( Bundesliga: FC Bayern München - 1. FC Köln, 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Nagelsmann verärgert über Maulwurf Tapalovic

Der Bayern-Trainer störte sich nach SPORT1 -Informationen schon in der vergangenen Saison besonders daran, dass Interna aus der Trainerkabine über Tapalovic an Neuer und dann an die gesamte Mannschaft herangetragen wurden.

Hinzu kommt die Causa Alexander Nübel, die Tapalovic mächtigen Gegenwind einbrachte. Der Bayern-Keeper, der derzeit an die AS Monaco ausgeliehen ist, hatte am vergangenen Wochenende im ZDF-Sportstudio die fehlende Kommunikation mit Tapalovic beklagt. „Davor (vor dessen Leihe zur AS Monaco, Anm. d. Red.) hatten wir ein normales Verhältnis, haben normal trainiert. In meiner Zeit in Monaco gab es nicht viel Kontakt.“