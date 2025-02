Gehälter-Revolution? Das sagt Eberl

„Es ist eine politische Frage, eine schwierige Frage“, sagte Eberl auf der Pressekonferenz der Bayern vor dem Spiel beim VfB Stuttgart ( Freitag, 20.30 Uhr im LIVETICKER ). Er verwies in dem Zusammenhang auf die Debatte um eine Deckelung von Beraterhonoraren und spannte mit generellen Fragen den Bogen zur aktuellen Diskussion.

Gehaltsobergrenze? Eberl sieht auch Probleme

„Wie willst du eine freie Marktwirtschaft reglementieren? Will man das? Ist das richtig? Kann man das vor europäischen Gerichtshöfen?“, warf Eberl ein und meinte: „Man ist nicht ganz frei in seinen Entscheidungen, weil es auch Menschen gibt, die dagegen klagen werden. Die Freiheit des Menschen in allen Bereichen ist dann doch ein Stück weit unantastbar.“