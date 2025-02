Hamann schlägt Alarm: "Alles Warnsignale" für Bayern

Nach der späten Zitterpartie für den FC Bayern legt TV-Experte Dietmar Hamann den Finger in die Wunde - und warnt den Rekordmeister.

„Die Verantwortlichen werden das schon thematisieren“, sagte Hamann bei Sky . „Es ist ja eigentlich in Rotterdam nichts anderes passiert, da haben sie nur keine vier Tore geschossen.“ In der Champions League hatten die Bayern trotz drückender Überlegenheit 0:3 bei Feyenoord Rotterdam verloren.

Gegen Aufsteiger Kiel schalteten die Bayern beim Stande von 4:0 bereits nach gut einer Stunde in den Verwaltungsmodus. Doch nach dem ersten Kieler Treffer durch Finn Porath (62.) brachte insbesondere Steven Skrzybski (90.+1, 90.+3) mit einem späten Doppelschlag in der Nachspielzeit die Bayern in Verlegenheit.