Hoeneß sieht für 1860 keinen Weg zurück

Uli Hoeneß glaubt nicht an eine Rückkehr von Bayerns Stadtrivale TSV 1860 München in die Bundesliga. Für den Bayern-Ehrenpräsidenten haben die Löwen vor einiger Zeit einen großen Fehler begangen.

Uli Hoeneß glaubt nicht an eine Rückkehr von Bayerns Stadtrivale TSV 1860 München in die Bundesliga. Für den Bayern-Ehrenpräsidenten haben die Löwen vor einiger Zeit einen großen Fehler begangen.

Uli Hoeneß glaubt nicht an eine Rückkehr von Bayerns Stadtrivale TSV 1860 München in die Bundesliga. Der langjährige Klubboss des deutschen Rekordmeisters macht dafür auch einen Fehler der Löwen verantwortlich.

Der Auszug aus der einst gemeinsam genutzten Allianz-Arena sei in seinen Augen „ein Fehler“ gewesen, „und einen Weg zurück gibt es jetzt nicht. Kein Sechziger-Fan würde in ein so rotes Stadion gehen.“