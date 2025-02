"Kein Wort verstanden": Sedlaczek enthüllt unangenehmes Eberl-Interview

In der neuesten Folge des Podcasts Copa TS war Sportmoderatorin Esther Sedlaczek zu Gast bei Tommi Schmitt. Dabei sprach sie über aktuelle Fußballthemen - unter anderem über die Diskussionen rund um Thomas Müllers Einsatzzeiten unter Vincent Kompany.

In den vergangenen Tagen wurde nicht nur über die Leistungen des FC Bayern diskutiert, sondern auch über Müllers Kurzeinsatz im Champions-League-Playoff-Spiel gegen Celtic Glasgow . Der 35-Jährige wurde in der letzten Minute der Nachspielzeit eingewechselt - 24 Sekunden später war das Spiel vorbei. Sedlaczek sieht die Debatte um eine mögliche Demütigung Müllers jedoch kritisch .

„Der Typ ist einfach besonders. Ach Gott, ich würde mir wünschen, dass der noch zehn Jahre spielt, weil der einfach fehlen wird, wenn er dann irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht. Ich hoffe, er bleibt uns noch anders erhalten“, so die Moderatorin. Dass es für einen Spieler nie angenehm sei, nur wenige Sekunden auf dem Feld zu stehen, sei klar. Doch intern, glaubt sie, sei das Thema nicht so groß gewesen, wie es in den Medien diskutiert wurde.