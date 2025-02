FC Bayern: Müller frotzelt über "Demütigung"

Thomas Müller bekommt in der Champions League gegen Celtic Glasgow nur wenige Sekunden Spielzeit. Wurde das Bayern-Urgestein gedemütigt? Müller bezieht Stellung und beweist Humor.

„Wenn du so gedemütigt wirst, wenn du so eine mitkriegst, dass du kaum aufstehen kannst“, scherzte Bayern-Urgestein Thomas Müller über seinen Kurzeinsatz in der Champions League bei DAZN.