"Keine Anführer": Matthäus fordert neuen Abwehrchef für Bayern

Nach Meinung von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus muss dringend ein Chef für die Defensive her. „Bayern braucht in der Abwehr einen Leader. Einen, der den Nebenmann führt. Denn das sind weder Kim noch Upamecano. Sie sind beide talentiert, gute Spieler, aber vom Naturell keine Anführer“, sagte der 63-Jährige im Interview mit der SportBild .

Matthäus will Tah bei den Bayern

Im Hinblick auf den kommenden Transfersommer wird in diesem Zusammenhang wenig überraschend wieder der Name Jonathan Tah gehandelt, dessen Vertrag in Leverkusen im Sommer ausläuft.