Letztes Warnsignal für Bayern

„Wie wir das Spiel beendet haben in den letzten zehn Minuten ist etwas, das wir uns auf jeden Fall mit der Mannschaft anschauen müssen“, kündigte Kompany eine gründliche Aufarbeitung an.

Auch Hoeneß beschäftigt Bayerns Gegentorflut

Im „Sonntags-Stammtisch“ des BR kündigte der 73-Jährige ein Gespräch mit Kompany an. Eigentlich müsse Sportvorstand Max Eberl „das mit ihm ausmachen. Aber wenn ich ihn demnächst sehe, werde ich ihn auch mal fragen, warum wir so viele leichte Tore kriegen.“

In einem ersten Erklärungsversuch meinte Kompany nach der Partie: „Wir wissen, dass wir dem Momentum nicht nachgeben dürfen. Du kannst manchmal ein Tor kassieren, denn das ist Fußball. Aber wenn du dem Momentum nachgibst, dann eröffnet das Chancen. Das ist am Ende des Spiels passiert.“

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war ein signifikanter Spannungsabfall bei den Bayern-Stars im Laufe einer Partie zu beobachten. Vergangene Woche hatten die Münchner einen harmlosen SC Freiburg mit einer 2:0-Führung lange komplett im Griff, mussten nach dem Anschlusstor in der 68. Minute zum 1:2 dann aber plötzlich doch noch um die drei Punkte zittern.

Zuletzt in der Champions League gestatteten die Bayern Underdog Slovan Bratislava beim 3:1 kurz vor Schluss noch einen Ehrentreffer. Und bei der 0:3-Pleite bei Feyenoord Rotterdam zuvor gelang es erst gar nicht, die Anfälligkeiten in der Defensive mit Toren der Offensive zu übertünchen.

Kimmich mit Klartext: „Schon unnötig“

„In der Champions League wurde es hintenraus ein bisschen wild“, sagte Kimmich am Samstag . „Das müssen wir 90 Minuten kontrollieren. Das muss auch unser Anspruch sein, denn wenn es wild wird, sparst du auch keine Körner. Wir sind unter der Woche einiges gelaufen gegen einen nicht so starken Gegner - das ist dann schon unnötig.“

„Es ist keine Sache der Qualität. Es ist eher in den Köpfen“, redete Kimmich auch nach dem Kiel-Spiel Klartext - so wie er es schon im Anschluss an die Pleite in Rotterdam getan hatte. „Wir dürfen unsere Prinzipien nicht verlieren. Wenn wir die verlieren, sind wir eine normale Mannschaft. So sind wir gegen jede Mannschaft verwundbar.“