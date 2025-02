Historischer Moment! Pionier Braun nach Premiere zufrieden

29.278 Fans hatten zuvor in der BayArena genau hingeschaut, als Braun sich in seinem erst dritten Erstliga-Einsatz stabil hinstellte, einmal tief durchatmete und dann per Knopfdruck sein Headset freigab. „Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung vor, deshalb die Entscheidung: Kein Strafstoß, Abseits“, tönte Brauns Stimme über die Stadion-Lautsprecher - als erster Schiedsrichter im deutschen Fußball hatte er damit eine Videobeweis-Entscheidung per Durchsage erklärt. Bayer Leverkusen erhielt gegen die TSG Hoffenheim also doch keinen Elfmeter, es folgten ein paar Pfiffe und Schmähgesänge in Richtung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), später gewann der Meister dennoch mit 3:1.