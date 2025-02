Kritik an Musiala: "Ein Matchwinner ist er noch nicht"

SPORT1 03.02.2025 • 10:46 Uhr Trotz seines jungen Alters ist Jamal Musiala schon einer der wichtigsten Spieler beim FC Bayern. Geht es nach Felix Magath, fehlt dem 21-Jährigen aber noch etwas zur absoluten Weltspitze.

Jamal Musiala war bei Bayerns wildem 4:3-Erfolg gegen Holstein Kiel mal wieder einer der entscheidenden Akteure. Der Mittelfeldspieler erzielte das wichtige 1:0 und war auch ansonsten auffällig.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es war bereits Musialas zehntes Tor im 17. Bundesligaspiel. Dazu bereitete er auch noch drei Tore vor. Im Offensiv-Spiel des deutschen Rekordmeisters ist der 21-Jährige kaum zu ersetzen.

Geht es nach Felix Magath, ist Musiala aber noch nicht in der absoluten Weltspitze angekommen, wie er in der Talkrunde Sky90 deutlich machte: „Musiala ist außergewöhnlich gut in seinen individuellen Fähigkeiten. Aber ein Matchwinner in der Champions League ist er noch nicht.“

Die Statistiken geben Magath sogar teilweise recht. In acht CL-Einsätzen kommt der 21-Jährige „nur“ auf zwei Tore und vier Vorlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Magath kritisiert Bayerns Talent-Entwicklung

Auch wenn Kritik an nur sechs Scorer-Punkten in acht Einsätzen tatsächlich Meckern auf hohem Niveau ist, konnte Musiala dem Bayern-Spiel in der Champions League bisher tatsächlich noch nicht so prägend seinen Stempel aufdrücken. Nur beim 1:0-Erfolg gegen Benfica Lissabon traf er entscheidend.

Magath machte anschließend deutlich, dass er allgemein ein Problem beim FC Bayern sehe, was die Entwicklung von jungen Spielern angeht und sprach dabei explizit über die Personalie Mathys Tel.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Du kannst sie (junge Spieler, Anm. d. Red.) nicht alleine lassen, sondern du musst ihnen Führung geben und auch die Position. Wenn ich einen Spieler auf eine Position stelle, wo er sich nicht wohlfühlt, dann mache ich mir jeden Spieler kaputt. Jeden“, betonte Magath.