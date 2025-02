Medien: Guardiola will Wirtz zu seinem neuen Star machen!

Doch nicht nur Manchester City ist am Nationalspieler dran - und Bayer Leverkusen will unbedingt verlängern.

Wettbieten zwischen Bayern und ManCity?

Neben City sind auch Champions-League-Sieger Real Madrid und Bayern München an Wirtz interessiert . Für die Münchner könnte ein Wirtz-Transfer in diesem Jahr jedoch schwer werden. Laut Sport Bild plane der Klub vorerst einen Einkaufsstopp, den Präsident Herbert Hainer jedoch nicht bestätigen wollte.

„Unsere Sportliche Leitung um Max Eberl und Christoph Freund arbeitet daran, Verträge zu verlängern und den Umbruch in der Mannschaft voranzutreiben. Wenn das alles umgesetzt ist, werden wir überlegen, was im Sommer nötig und möglich ist“, sagte Hainer.

Fehlen Bayern über 100 Millionen Euro?

Wirtz glänzt in dieser Saison erneut sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. In der Liga kommt er bislang auf neun Tore und zehn Vorlagen, in der Königsklasse traf er in acht Spielen sechsmal.