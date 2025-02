FC Bayern: Musiala? "Das kostet richtig Geld"

Eine Vertragsverlängerung von Jamal Musiala hat beim FC Bayern oberste Priorität. Stefan Effenberg ist sich sicher, dass ein Deal nicht am Geld scheitern würde.

Eine Vertragsverlängerung von Jamal Musiala hat beim FC Bayern oberste Priorität. Stefan Effenberg ist sich sicher, dass ein Deal nicht am Geld scheitern würde.

Der Vertragspoker um Jamal Musiala läuft beim FC Bayern bereits seit mehreren Wochen auf Hochtouren. Der Rekordmeister will seinen Offensiv-Star langfristig an sich binden, was auch seinen Preis haben wird.