"Ich hätte an ihrer Stelle keinen Bock auf Real"

Musiala „hat nicht das Zerstörerische von Wirtz“

Dass sich Wirtz und Musiala, in der Nationalmannschaft kongeniale Partner, so unterscheiden, erklärte der einstige Profi so: „Das hat sicher mit der fußballerischen Erziehung der beiden zu tun. Wirtz hat schon als Zehnjähriger auf dem Bolzplatz dem Gegner in den Hintern getreten, Musiala ist in einem Umfeld aufgewachsen, in dem er einfach Fußball spielen konnte.“