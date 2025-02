Nach BVB-Pleite: Kruse teilt sarkastischen Kovac-Song

Der BVB stürzt durch ein 0:2-Debakel in Bochum tiefer in die Krise - und Max Kruse zeigte sich auf Instagram schelmisch hocherfreut über die Pleite für seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac. Auf Instagram machte sich Kruse sogar über Kovac lustig und verhöhnte den Kroaten, der ihn während der gemeinsamen Zeit in Wolfsburg rasierte.