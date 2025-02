Nächster Dämpfer für RB: "Verlieren nicht die Nerven"

Willi Orban brachte es auf den Punkt. „Zu wenig“ - so lautete das knappe Fazit des Kapitäns von RB Leipzig nach dem 2:2 (1:2) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim . „Das Positive ist noch, dass wir uns nach dem 0:2 ein Stück weit wieder gefangen haben.“ Im Rennen um die Champions-League-Ränge kommen die Sachsen aber weiter nicht in Fahrt.

Auch Trainer Marco Rose gab zu, am Ende mit einem für die so ambitionierten Leipziger "enttäuschenden Punkt" aus der Partie zu gehen. "Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, dass wir noch mehr aufs Tor hätten schießen müssen, uns noch mehr klare Chancen hätten herausspielen müssen", sagte Rose: "Alles richtig. In der Situation, in der wir uns befinden, mit den Punkten, die wir im Moment holen, habe ich wenig Argumente dagegen."