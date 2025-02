Rummenigge macht es sich zu einfach

„Die ganzen Vertragsverhandlungen, die ich bei uns miterlebe, gehen immer nur in eine Richtung: immer höher, immer weiter, immer schneller. Irgendwo muss das viele Geld aber herkommen“, sagt der immer noch nicht nur wortmächtige Bayern-Aufsichtsrat und fordert ein Umdenken in Form von Budget- und Gehaltsobergrenzen: „Wir fahren alle auf eine Wand zu - und keiner ist bereit, vom Gas zu gehen.“

Wer kann und will Rummenigge da schon widersprechen? In einem höchst privilegierten Beruf immer mehr Geld fordern und sich dann wundern, das für das Geld auch mehr getan werden muss: Das passt nicht zusammen, da hat der einstige Star-Stürmer völlig Recht.

Nichtsdestotrotz ist es so eine Sache mit der Wahrheit: Rummenigge erzählt nicht die ganze. Und macht es sich damit am Ende zu einfach.

Nicht nur die Spieler befeuern den Gehälter-Wahnsinn

Rummenigge argumentiert zu einseitig

Es ist nicht so, dass Rummenigge das ganz ausklammert in seinem „Wir“, aber seine Ansagen sind doch arg einseitig: Während er auf die gierigen Spieler eindrischt, verliert er nur freundliche Worte über FIFA-Boss Gianni Infantino und den katarischen PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi - inklusive freundlicher Aufforderungen an deutsche Politiker, Journalisten und Ultras, die Großkopferten des Weltfußballs mit moralinsauren Ratschlägen und Ideen in Ruhe zu lassen.