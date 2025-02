Schweinsteiger: Bayer "kratzt" am Stuhl der Bayern

In der Bundesliga habe er Bayern jedoch "noch nie so harmlos erlebt", sagte der Weltmeister von 2014. Leverkusen habe am Samstagabend "untermauert, dass sie Bayern München auf diesem Niveau kontrollieren und beherrschen können." Der Titelkampf sei trotz des Acht-Punkte-Vorsprungs der Münchner "noch nicht entschieden", aber das Remis habe "einen großen Einfluss". Es liege "ganz klar an Bayern München, ob sie Meister werden oder nicht".