Uli Hoeneß: "Lothar hat mitunter schon eine komische Rolle gespielt"

„FC Hollywood“: Hoeneß sieht es zwiegespalten

„Die hat mir am Anfang nicht so gefallen, dann habe ich sie mir aber doch angeschaut“, sagt Hoeneß über die Doku: „Diese Zeit war ein Zeichen dafür, dass diese jungen Spieler, die dann so selbstbewusst durch die Gegend liefen und sich in der Öffentlichkeit äußerten, nicht auf eine solche Welt vorbereitet waren. Damals haben wir ein bisschen Fußballgeschichte geschrieben.“