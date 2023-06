Hoeneß vs. Matthäus: So hässlich eskalierte ihr Zoff nach dem Greenkeeper-Spruch

Matthäus zeigte sich in der Bild verwundert: „Ich habe nie Informationen vom FC Bayern bekommen. Ich sehe die Dinge auf dem Platz, ich spreche mit den Menschen. Ich rede über das, was ich wahrnehme. Aber ich habe nichts gesteckt bekommen. Diese Aussage ist für mich Unsinn, sorry.“

Lothar Matthäus und Uli Hoeneß - der Tagebuch-Ärger 1997:

Matthäus veröffentlicht ein Buch, in dem er auf die vorige Saison zurückblickt und Einblicke in die Kabine gibt. Hoeneß hat zumindest einen Teil des Manuskripts gelesen und abgesegnet, die Sprengkraft übersteigt jedoch massiv den Effekt, den Matthäus beabsichtigt hat.

Vorabgedrückte Auszüge der Bild rücken sein gestörtes Verhältnis zu dem im Sommer gewechselten Ex-Teamkollegen Jürgen Klinsmann in den Fokus („werden keine Freunde mehr“), als Brandbeschleuniger wirkt ein Bericht der Abendzeitung , in dem Matthäus zitiert wird, Klinsmann sei „egoistisch, feige und vor allem aufs Geld aus“.

Giftpfeile nach dem FC-Bayern-Abschied 2000:

Kurz vor seinem 39. Geburtstag lässt der noch immer aktive Matthäus die Bayern nach insgesamt 12 Jahren hinter sich und wechselt zum Ausklang seiner Karriere zu den New York Metro Stars in die MLS.

Hoeneß versteht den Wechsel nicht, attestiert Matthäus den „größten Fehler seines Lebens“. Matthäus kontert: „Hoeneß kann nicht beurteilen, was für mich richtig oder falsch ist. Ich finde es unverschämt, über die Medien einen derartigen Blödsinn in die Welt zu setzen.“

Hoeneß' Greenkeeper-Spruch 2002 - Hintergrund und Folgen:

Eher beiläufig nimmt er sich Matthäus vor, der sich - wie viele andere - kritisch zur Lage seines Ex-Teams zu Wort gemeldet hatte. Hoeneß unterstellt einen persönlichen Rachefeldzug des kurz zuvor in seine Trainerkarriere gestarteten Ex-Kapitäns: „Was der losgelassen hat, da hat man den Eindruck, der hat alles gewonnen und nie ein Spiel verloren. Der will ja, der wollte beim FC Bayern was werden. Aber so lange ich und der Kalle Rummenigge etwas zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.“