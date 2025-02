Umwälzung in der Bundesliga: Der "Kölner Keller" ist bald Geschichte

Er ist bei Bundesliga-Fans berühmt, berüchtigt - und bei vielen unbeliebt. Nun steht der Kölner Keller, in dem die Video-Schiedsrichter sitzen und alle Schiedsrichter-Entscheidungen in der Bundesliga überwachen, vor dem Aus, beziehungsweise einem Umzug.

In Zukunft sollen die Entscheidungen nicht mehr in Köln, sondern in Frankfurt überprüft werden, dem Standort von DFL und DFB. Der wahrscheinlich berühmteste Keller im Kölner Stadtteil Deutz soll nun Geschichte sein. In absehbarer Zeit müssen alle Bildschirme, Headsets und Co. die Reise nach Hessen antreten.