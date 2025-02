Wirtz zu Bayern? Ex-FCB-Mitarbeiter zweifelt

Bleibt er in Leverkusen, wechselt er zum FC Bayern oder geht er sogar ins Ausland? Das Interesse an Bayer-Star Florian Wirtz wird bei den Topklubs immer größer. Geht es nach Michael Reschke, dürfte sich der große Wunsch des FC Bayern nur schwer erfüllen lassen.

„Dass der Traum bei den Bayern und Uli Hoeneß eine große Rolle spielt, ist offenkundig. Inwiefern das realistisch ist, da habe ich doch große Fragezeichen“, sagt Reschke in der neuen Ausgabe der SPORT1 -Sendung SPOTLIGHT . Schließlich sei das „Gesamtpaket Wirtz, das aus einer sehr hohen Ablöse und sicherlich einem saftigen Gehalt bestehen würde“, für den FC Bayern „nur sehr schwer zu stemmen“.

Die Aussagen des Bayern-Ehrenpräsidenten, der öffentlichkeitswirksam um Wirtz wirbt, sieht er gelassen. „Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Wenn ihn was beschäftigt, muss das raus. Das Schöne ist: Das sorgt für Gesprächsstoff. Den Traum, Wirtz zu verpflichten, hat er gemeinsam mit allen Verantwortlichen von Bayern München.“ Reschke hält dies „für einen völlig normalen Vorgang in der Branche. In Leverkusen wird das keinen Widerhall auslösen. Das Potenzial der Erregung bei Bayer Leverkusen über die Aussage von Uli Hoeneß ist von 0 auf 0 gestiegen.“