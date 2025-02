Neue Hoeneß-Aussagen über Wirtz: Eberl reagiert

In einem Interview mit dem Kicker hat der Münchener Ehrenpräsident erneut bekräftigt, dass er den DFB-Star gern im Bayern-Trikot sehen würde: „Ich habe das ja schon öfter gesagt: Dann würde ich mir den Florian Wirtz wünschen. Aber es ist nur ein Wunsch, weil Sie mich hier so fragen“, erklärte der langjährige FCB-Macher auf die Frage nach einem Wunschtransfer. Nach dem souveränen 4:0 (1:0)-Sieg im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde dies auch in der Allianz-Arena zum Thema.