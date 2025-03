Eine Legende des FC Bayern wird 65

Der 60. Geburtstag, das war so eine Sache für Hansi Pflügler.

„Wenn schon, dann 59+1 bitte“, reagierte der Weltmeister von 1990 vor fünf Jahren auf die Glückwünsche des FC-Bayern -Klubmagazins. Ein echter „Roter“ der alten Schule pflegt die Folklore der Rivalität zum ewigen Lokalrivalen 1860. Und kaum einer ist bis heute mehr ein „Roter“ durch und durch als Pflügler, der am Donnerstag 64+1 Jahre alt wird.

Fünf Meisterschaften unter Heynckes und Lattek

Hans Pflügler, geboren am 27. März 1960 in der Domstadt Freising nördlich der bayerischen Landeshauptstadt, ist seit mittlerweile 50 Jahren mit dem Rekordmeister verbunden.

1975 wechselte er von seinem Jugendverein SV Vötting-Weihenstephan in die B-Jugend der Bayern. 1981 schaffte er den Sprung zur ersten Mannschaft und erhielt seinen ersten Profivertrag - das Abwehr-Ass wurde einer der prägenden Bayern-Spieler der achtziger und frühen neunziger Jahre.

Unter den Trainer-Ikonen Udo Lattek und Jupp Heynckes gewann Pflügler fünf deutsche Meisterschaften (1985–1987, 1989, 1990), obendrein auch dreimal den DFB-Pokal (1982, 1984, 1986). Auch in der Offensive trug Pflügler zu den Titeln bei: In 277 Bundesliga-Spielen erzielte er 36 Tore und bereitete 14 weitere vor.

Als „Rambo“ berüchtigt

„Pflügler agiert manchmal etwas ungeschickt, ihm unterlaufen Fouls, wenn er mental oder physisch nicht ganz frisch ist“, ermahnte und verteidigte ihn der spätere Triple-Coach Heynckes einmal im Spiegel . Trotz seines zwiespältigen Rufs bekam Pflügler in der Bundesliga nie eine Rote Karte.

Weltmeister 1990 - aber Bayern-Erfolge waren ihm wichtiger

Auf Pflüglers baute ab 1987 auch der damalige DFB-Teamchef Franz Beckenbauer, Pflügler war Teil des WM-Kaders in Italien 1990 - wie seine Bayern-Weggefährten Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler, Andreas Brehme, Olaf Thon, Thomas Berthold, Jürgen Kohler und Stefan Reuter.

Pflügler bestritt beim 1:1 in der Vorrunde gegen Kolumbien seine einzige WM-Partie, die sein letztes Länderspiel sein sollte. Auch deshalb erklärte er in Interviews, dass seine Erfolge mit Bayern ihm mehr bedeuteten.

Und auch deshalb trauerte er dem Makel seiner Vereinskarriere nach: dem fehlenden Sieg in einem großen internationalen Klubwettbewerb. Die bittere und für den Verein auf Jahre hinaus folgenschwere Finalniederlage gegen den FC Porto im Europapokal der Landesmeister 1987 war besonders schmerzhaft.

Der Bayern-Familie bis heute verbunden

Wie viele Bayern-Stars seiner Generation wurde Pflügler von Uli Hoeneß am Ende der Karriere in die Klubfamilie integriert: Pflügler war aktiv Klub-Merchandising und führte mehrere Fanshops. Seit 2017 leitet er die FC Bayern Legends und trägt so weiterhin die Vereinsfarben.