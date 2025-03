Baby statt FC Bayern! Amiri mit rührender Anekdote

Damals standen sich der 1. FSV Mainz 05 und die Münchner in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegenüber. FSV-Profi Amiri war aber schon vor der Parte abgelenkt. Denn seine Frau hatte ihn schon morgens wissen lassen, dass das zweite Kind kurz vor der Ankunft stehe.

„Ich bin dann komplett aufgeregt vor dem Spiel ins Mannschaftshotel gefahren und wusste gar nicht, was Sache ist“, berichtet Amiri im Interview mit der Sport Bild .

Amiri zum Trainer: „Ich muss los“

In der Halbzeit habe er dann „kurz aufs Handy geguckt. Ich hatte eine Nachricht von meiner Frau: ‚Schatz, es ist so weit'."

Die Partie gegen die Bayern endete letztlich auch mit einem 0:4, Amiri dürfte das aber nur noch am Rande registriert haben. „Ich wurde dann in der 56. Minute ausgewechselt und bin sofort in den Kreißsaal. Um 3.50 Uhr kam dann mein Sohn zur Welt.“