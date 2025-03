Bayern-Pechvogel meldet sich nach erneutem Rückschlag

SPORT1 30.03.2025 • 20:52 Uhr Der FC Bayern bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Innenverteidiger Hiroki Ito wird den Münchnern länger fehlen. Der Japaner meldet sich in den sozialen Medien zu Wort.

Bayerns Verteidiger Hiroki Ito hat sich am Samstag im Spiel gegen den FC St. Pauli (3:2) eine Fraktur des rechten Mittelfußes zugezogen und wird für „längere Zeit nicht zur Verfügung stehen“. Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Sonntagmorgen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Abend meldete sich der Pechvogel in den sozialen Medien selbst zu Wort. „Ich werde bald wieder in die Allianz Arena zurückkommen. Viele Dank für Eure Nachrichten und bis bald FC Bayern“, hieß es in seinem Post auf Instagram.

Auch Sportvorstand Max Eberl zeigte sich bestürzt von den schlechten Neuigkeiten. „Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart.“ Besonders bitter, weil sich Ito „gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft“ hatte und nun wieder „lange“ ausfällt.

Ito hatte bereits einen Mittelfußbruch

Der japanische Nationalspieler war am Samstag gegen die Hamburger in der 89. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Der Innenverteidiger war zunächst liegen geblieben, im Anschluss hatte er sich sein Trikot über den Kopf gezogen. Ito war erst in der 58. Minute für Raphael Guerreiro eingewechselt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits im Juli, kurz nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart, hatte sich Ito im selben Fuß einen Mittelfußbruch zugezogen, weswegen er mehr als sechs Monate ausgefallen war. Schon damals hatte es Komplikationen gegeben, aufgrund derer er ein zweites Mal operiert werden musste.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bayern bleiben nur noch Kim und Dier

„Man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht“, fuhr Eberl fort und gab dem 25-Jährigen aufmunternde Worte mit auf den Weg. „Kopf, hoch, Hiroki - der FC Bayern ist an deiner Seite.“

Bayern muss in der Verteidigung bereits auf Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Dayot Upamecano (Knorpelschaden im Knie) verzichten. Mit Ito fällt nun der nächste Defensiv-Akteur lange aus. „Wir werden nun umso mehr alle Kräfte bündeln, um unsere Ziele weiter zu verfolgen”, sagte Eberl angesichts der prekären Personal-Situation.