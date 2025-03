"Bayern verliert ein Stück seiner Seele!" Ikone traurig wegen Müller

Bayern bald ohne Müller? „Für viele Fans sicher ein Schock“

Sepp Maier: Das ist für viele Fans sicher ein Schock, aber so ist nun mal der Kreislauf eines Fußballers – irgendwann kommt für jeden das Ende. Thomas wird dem FC Bayern bestimmt in einer anderen Funktion erhalten bleiben, wenn er das möchte. Und falls nicht, wird ihm sicher auch nicht langweilig. Traurig ist es trotzdem. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein Jahr als Spieler dranhängt. Er tut dem Spiel und dem Innenleben der Mannschaft einfach gut. Ganz nachvollziehen kann ich die Entscheidung nicht. Ein ziemlich bitteres Ende.

Maier: Auf jeden Fall! Thomas ist eine großartige Persönlichkeit und wird es auch bleiben – eine lebende Legende des FC Bayern. Er hat sich so sehr mit dem Klub identifiziert, dass es da keine zwei Meinungen gibt. Thomas ist der FC Bayern. Selbst nur in der Kabine hätte er dem Team noch ein weiteres Jahr gutgetan. Ich glaube nicht, dass er ins Ausland geht. Thomas wird seine Karriere beenden. Was soll er in Amerika oder Dubai? Thomas gehört nach München – hier hat er seine Familie, seine Frau, die Pferde und alles, was ihn glücklich macht.