Bayern-Aus besiegelt? Kontroverse Diskussionen um Müller-Zukunft

Das sich abzeichnende Ende der Ära Thomas Müller beim FC Bayern wird kontrovers diskutiert. Während einige Experten das Aus befürworten, wird auch Kritik am Vorgehen der Bayern laut.

Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann machte am Sonntagabend in der Sendung „Sky90“ klar, dass eine Trennung im Sommer der „richtige Zeitpunkt“ und die „richtige Entscheidung“ wäre.

Hamann über Müller-Zukunft: „Wird nicht einfacher“

Ähnlich hatte sich zuvor auch Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 über den Weltmeister von 2014 geäußert: „Er hat ein gewisses Alter. Dann ist es logisch, sich am Ende der Saison zu trennen.“

Weiter mahnte Hamann trotz seines grundsätzlichen Verständnisses für eine Trennung einen respektvollen Umgang an: „Du musst es aber der Müller-Seite auch rechtzeitig kommunizieren und auch so kommunizieren, wie er es verdient hat.“

Kritik am Vorgehen des FC Bayern

Nach Hamanns Ansicht sollten die Münchner schnell handeln - noch vor dem Champions-League-Viertelfinale in der kommenden Woche: „Vor dem Inter-Spiel musst du eine Entscheidung treffen, dass du das vom Tisch hast.“

Matthäus warnt Bayern: „Thomas ist vielleicht sauer“

Lothar Matthäus mutmaßte ebenfalls über Spannungen zwischen dem FC Bayern und Müller : „Thomas ist vielleicht sauer, weil ein Gespräch zu wenig stattgefunden hat“, erklärte der Rekordnationalspieler in der Bild .

Gleichzeitig warnte Matthäus den Rekordmeister davor, Müller langfristig zu vergraulen: „Bayern darf es auf keinen Fall verpassen, die Beziehung mit Thomas so zu pflegen, dass er später bereit ist, einen wichtigen Posten im Verein zu übernehmen.“

Ein Bayern-Aus im Sommer würde nicht automatisch zu einem Karriereende von Müller führen. Matthäus rät dem 35-Jährigen, „zwei Jahre in die USA zu gehen, den Horizont zu erweitern. Das tut ihm gut in seiner Entwicklung und kann ihn in die Position bringen, danach einen Posten beim FC Bayern zu übernehmen.“