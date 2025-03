Bayerns Wirtz-Pläne: "Schlag ins Gesicht für Musiala"

Die verbale Offensive von Karl-Heinz Rummenigge in puncto Florian Wirtz sorgt für Zündstoff: Der langjährige Bayern-Boss spricht sich mit Nachdruck für die Verpflichtung von Leverkusens Ausnahmekönner aus - und bezeichnete den 21-Jährigen als den „besten Spieler Deutschlands“.

„Das hat mich gewundert, weil mit Musiala hat man ja vor Kurzem verlängert - ein Deal von circa 175 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld. Und dann zu sagen, dass so jemand nicht der beste Spieler in Deutschland ist, ist schon ein Schlag ins Gesicht für Musiala“, meinte Matthäus am Samstag bei Sky.