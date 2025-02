FC Bayern: "Ganz klar unser Ziel, Wirtz zu verpflichten"

Bayern geht erneut in die Offensive

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027, der Marktwert beläuft sich auf 140 Millionen Euro. Wirtz bestätigte zuletzt, dass er sich im heimischen Umfeld im Rheinland wohlfühlt. Schon vor dem Liga-Gipfeltreffen (0:0) vor zwei Wochen waren die Münchner verbal in die Offensive gegangen, in der kommenden Woche steht das Achtelfinal-Duell in der Champions League mit Leverkusen an.