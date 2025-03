Bester Bayern-Mitspieler? Tel überrascht

Mathys Tel ist seit dem Winter vom FC Bayern zu Tottenham ausgeliehen. Jetzt nennt er seinen besten Spieler, mit dem er in München zusammengespielt hat.

Beim FC Bayern hat Mathys Tel seit seinem Wechsel an die Säbener Straße im Sommer 2022 mit vielen großen Namen zusammengespielt. Einer, der den FC Bayern bereits im Sommer 2023 wieder verlassen hat, beeindruckte den Franzosen am meisten.

Mané kam wie Tel im Sommer 2022 zum FC Bayern. Damals wurde der Transfer des Senegalesen in die bayerische Landeshauptstadt als echter Transfer-Coup gesehen. Zum Zeitpunkt des Wechsels galt Mané als einer der besten Offensivspieler der Welt. Bei Liverpool gewann Mané zusammen mit Jürgen Klopp 2019 die Champions League.

Mané wurde in München nicht glücklich

Bei den Bayern konnte der Senegalese nicht an seine Leistungen auf der Insel anknüpfen . Unter Julian Nagelsmann und später unter Thomas Tuchel konnte er nie restlos überzeugen. Nach nur einem Jahr folgte dann schon die Trennung. Mané zog es für eine Summe von 30 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr, wo er seitdem zusammen mit Cristiano Ronaldo aufläuft.

Auch bei Tel lief es in den knapp zweieinhalb Jahren in München nie wirklich rund. Bei Tottenham will Tel mehr Spielpraxis sammeln. Bei seiner Entscheidungsfindung half dem 19-Jährigen ein anderer Bayern-Star, der Mané im Sommer 2023 ersetzte: Harry Kane. Der Engländer spielte seit der Jugend bei den Spurs und versprach Tel, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.