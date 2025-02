Forsche Prophezeiung zu Bayern-Leihgabe: Warum Tel "herausragend" sein wird

Vier Pflichtspiele, ein Tor - Mathys Tel hat einen ordentlichen Start bei den Tottenham Hotspurs hingelegt. Glänzen konnte die Bayern-Leihgabe bisher aber nur sporadisch . Sein Trainer Ange Postecoglou ist dennoch davon überzeugt, dass sich der Franzose in der Premier League durchsetzen wird.

Der 59-Jährige erklärte vor dem Ligaspiel gegen Manchester City am Mittwochabend, warum Tel bei den Spurs „wirklich herausragend“ sein wird. Gleichzeitig erläuterte Postecoglou die Gründe für den schleppenden Start des Franzosen.

„Bei Mathys war es so, dass er nicht viel gespielt hat. Wir haben ihn eingewechselt und ihn dort behalten, weil ich seine Fitness aufbauen will“, sagte Postecoglou zu den Einsatzzeiten des 19-Jährigen. In den bisherigen vier Partien stand Tel dreimal in der Startelf und spielte zweimal über die vollen 90 Minuten.