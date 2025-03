Boris Becker stichelt gegen Nübel - der reagiert

Boris Becker kreidete dem Torhüter den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 an. „Ein klarer Fehler des VfB-Torwarts. Aber das nehmen wir mit…“, schrieb der einstige Tennis-Gigant bei X.

Nübel reagiert auf Becker-Kritik

Nübel hatte den Gegentreffer am Freitagabend mit einem riskanten Pass eingeleitet. Der Keeper, der von Gegner FCB an die Schwaben ausgeliehen ist, passte zu Angelo Stiller, der den Ball an Torschütze Leon Goretzka verlor.