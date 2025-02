Medien: Bayern-Klausel bei Nübel wohl aktiviert

Der Vertrag von Alexander Nübel beim FC Bayern läuft mittlerweile offenbar länger als offiziell verkündet. Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter ist wohl bis 2030 an den Rekordmeister gebunden.

Den Berichten zufolge habe sich Nübels Vertrag in München per Klausel um ein Jahr verlängert, als dort Manuel Neuer seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt hatte.

Nübel: Vier Spiele und zehn Jahre Vertrag

Nübel galt und gilt als einer der möglichen Erben von Bayerns langjährigem Kapitän Neuer. Weil dieser ein Jahr an das nächste reiht, wurde Nübel bereits mehrmals verliehen. Zunächst an die AS Monaco, aktuell an den VfB.