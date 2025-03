FC Bayern: Goretzka sagte eigenes Tor voraus!

Leon Goretzka nutzt einen Stuttgarter Fehler im Spielaufbau aus und trifft umgehend für den FC Bayern. Nach dem Spiel verrät der 30-Jährige, dass er ein Tor auf diese Art und Weise schon in der Halbzeit vorausgesagt hatte.

Mitentscheidend für den Sieg der Münchner war auch Leon Goretzka, der seine Mannschaft in der 64. Minute mit 2:1 in Führung gebracht hatte. Nach dem Spiel verriet der 30-Jährige, dass er sein eigenes Tor bereits in der Halbzeit vorausgesagt hatte.