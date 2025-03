Borussia Dortmund: Kovacs Änderung greift

Nach dem Einzug ins Viertelfinale steht Borussia Dortmund in Leipzig vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Niko Kovacs Änderungen in der Kommunikation tragen Früchte. Auch wenn es innerhalb der Mannschaft keine elf Freunde gibt.

Nach dem Einzug ins Viertelfinale steht Borussia Dortmund in Leipzig vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Niko Kovacs Änderungen in der Kommunikation tragen Früchte. Auch wenn es innerhalb der Mannschaft keine elf Freunde gibt.

Niko Kovac veränderte nach der unterirdischen Vorstellung gegen den FC Augsburg (0:1) die Ansprache gegenüber seinen Spielern. Die Folge: Beim 2:1-Sieg in Lille zeigte der BVB eine der besten Leistungen in dieser Spielzeit.

Kovac deutlich wie nie – beim BVB weht ein anderer Wind

Wären seine emotionalen Worte ins Leere gelaufen, Kovac wäre fast schon mit seinem Latein am Ende gewesen. Denn der erfahrene Kroate weiß genau: Woche für Woche kannst du die Spieler nicht so hart angehen. Der Effekt würde verpuffen.

Angespannte Stimmung im BVB-Team – Keine „elf Freunde“

Die angespannte Stimmung im Team drohte zuletzt komplett zu kippen. Doch der Sieg in Lille nahm etwas die Spannung raus. Nach Schlusspfiff lagen sich die Spieler in den Armen, jubelten und feierten. Dennoch: Die tiefen Risse dürften vorerst bleiben. Ein erneuter Rückschlag dürfte sie sofort wieder offenlegen.

„Elf Freunde müsst ihr sein“, meinte einst Sepp Herberger. Übrigens: Das Zitat wird zwar dem Vater des EM-Triumphs zugeschrieben, ist aber wohl schon deutlich älter und war in der „Victoria-Statue“, der Vorgängerin der heutigen Meisterschale, eingraviert. Auf den BVB trifft diese Fußball-Weisheit in dieser Spielzeit auf keinen Fall zu.

Kovac mit deutlicher Ansage an sein Team

In den Wochen zuvor schien es eher immer so, als würden die Dortmunder Profis nur für sich selbst spielen und kämpfen. Dass man damit nicht erfolgreich ist, dürfte logisch sein. Diesen Eindruck dürfte wohl auch Kovac von seinem Team gewonnen haben. „Wenn man elf Einzelkämpfer auf dem Platz hat, dann ist es immer schwierig, dann ist es für mich schier unmöglich, Großes zu erreichen. Es geht immer um das Kollektiv. Das Kollektiv ist am stärksten, das wissen wir alle“, so Kovac.