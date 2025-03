Bundesliga heute: Leverkusen - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2025 • 12:30 Uhr Der Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen ist in bestechender Form und spielt mit 53 Punkten nach 24 Spielen die zweitbeste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Nur in der Vorsaison hatte die Werkself zu diesem Zeitpunkt mehr Zähler gesammelt.

Unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso hat Leverkusen eine starke Rückrunde hingelegt und ist mit 15 Punkten das zweitbeste Team der Rückrunde, nur hinter dem FC Bayern München. Die Offensive der Werkself ist mit 55 Toren die zweitbeste der Liga und damit ein ernstzunehmender Gegner für den SV Werder Bremen.

Leverkusen - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SV Werder Bremen befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Die Grün-Weißen haben ihre letzten vier Bundesligaspiele verloren, was zuletzt im März 2024 der Fall war. Unter Trainer Ole Werner verlor Bremen zudem insgesamt fünf Pflichtspiele in Folge.

Mit 49 Gegentoren ist die Bremer Abwehr eine der schwächsten der Liga, nur der 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel kassierten mehr Gegentore. Im Kalenderjahr 2025 hat Bremen bereits 24 Gegentore hinnehmen müssen, die meisten aller Bundesligisten.

Historische Duelle: Leverkusen mit Heimvorteil

Historisch gesehen hat Bayer 04 Leverkusen in den letzten Aufeinandertreffen mit Werder Bremen die Oberhand behalten. Bremen konnte nur eines der letzten 15 Pflichtspiele gegen Leverkusen gewinnen und das war im März 2019.

In der BayArena blieb die Werkself allerdings in vier der letzten fünf Spiele gegen Werder sieglos, konnte aber das letzte Heimspiel der Vorsaison mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg für sich entscheiden. Dieser Sieg sicherte Leverkusen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft.

Spieler im Fokus: Xhaka und Schick als Schlüsselspieler

Bei Bayer 04 Leverkusen stehen vor allem Granit Xhaka und Patrik Schick im Fokus. Xhaka hat in dieser Saison bereits sieben Torvorlagen gegeben, mehr als doppelt so viele wie in seinen ersten 141 Bundesligaspielen zusammen.

Schick hingegen hat mit 16 Treffern in dieser Bundesliga-Saison seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt und ist damit hinter Harry Kane der zweitbeste Torschütze der Liga. Auf der anderen Seite hat Mitchell Weiser von Werder Bremen mit vier Saisontoren seinen persönlichen Bundesligarekord aufgestellt und trifft nun auf seinen Ex-Klub Leverkusen.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

