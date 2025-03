Bundesliga heute: Union - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern will in der Bundesliga beim Gastspiel bei Union Berlin den nächsten Schritt auf den Weg zur deutschen Meisterschaft machen.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen an und kann im Fernduell zumindest vorübergehend um weitere drei Zähler davonziehen. Die Werkself ist erst am Sonntag in Stuttgart im Einsatz.

Union - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Beim heutigen Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München muss Union-Trainer Steffen Baumgart aufgrund einer Gelbsperre auf der Tribüne Platz nehmen. Baumgart, der in dieser Saison bereits vier Gelbe Karten kassierte, drei davon als Trainer des Hamburger SV in der 2. Liga, hat eine durchwachsene Bilanz gegen die Bayern.

In acht Pflichtspielen gelang ihm nur ein Punktgewinn, als er im Januar 2023 mit dem 1. FC Köln ein 1:1-Unentschieden gegen die Münchner erzielte. Die Eisernen werden versuchen, auch ohne ihren Coach an der Seitenlinie eine starke Leistung zu zeigen.

Union Berlin kämpft in dieser Saison mit einer deutlichen Heimschwäche. Die Köpenicker haben nur eines ihrer letzten neun Bundesliga-Heimspiele gewonnen und insgesamt nur 15 Punkte aus zwölf Heimspielen geholt – ein historischer Tiefpunkt für den Verein. Seit der Länderspielpause im Oktober hat nur der 1. FC Heidenheim weniger Heimpunkte gesammelt als Union Berlin. Die Mannschaft muss dringend ihre Form im heimischen Stadion An der Alten Försterei verbessern, um gegen den Rekordmeister bestehen zu können.

Bayern München: Offensive trifft auf defensive Stärke

Individuelle Klasse: Müller und Guerreiro im Fokus

Der FC Bayern München reist mit der besten Offensive der Bundesliga nach Berlin. Mit 74 Toren stellt das Team von Vincent Kompany die treffsicherste Mannschaft der Liga, während Union Berlin mit nur 22 Toren die zweitschwächste Offensive vorweist. Interessanterweise haben beide Teams bisher nur fünf Gegentore nach Standards kassiert, was ihre defensive Stabilität bei ruhenden Bällen unterstreicht. Bayern wird versuchen, seine Offensivkraft auszuspielen, während Union auf eine kompakte Defensive setzt, um den Münchner Angriffen standzuhalten.Besondere Aufmerksamkeit gilt heute den Bayern-Stars Thomas Müller und Raphael Guerreiro. Müller hat bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten auswärts so wenige Minuten pro direkter Torbeteiligung wie bei Union Berlin benötigt. Sein letzter Bundesliga-Doppelpack gelang ihm im April 2024 an der Alten Försterei. Raphael Guerreiro steht vor seinem 200. Bundesliga-Spiel und erzielte zuletzt beim 2:3 gegen den VfL Bochum einen Doppelpack. Gegen Union Berlin war er bereits an sieben Toren direkt beteiligt.