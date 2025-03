Bundesliga: Kompany nennt Details zu Neuer-Verletzung

Urbig bekommt weiterhin das Vertrauen

Neuer hatte sich beim Achtelfinal-Hinspiel der Münchner gegen Bayer Leverkusen in der Champions League (3:0) einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

„Ich will nicht zu viel Druck machen auf Jonas. Er hat es gut gemacht. Ich habe das Vertrauen, dass er das so gut macht wie im Training. Und wenn nicht, kein Stress.“

Die Bayern verabschieden sich nach dem Spiel am 15. März gegen Union Berlin in die Länderspielpause. Davor stehen noch die Partien gegen den VfL Bochum und Leverkusen an.