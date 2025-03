Urbig? "Eine klare Schwächung für Bayern"

Es war ein Schock an einem Abend, an dem beim FC Bayern fast alles funktionierte . Manuel Neuer verletzte sich ausgerechnet beim Jubel nach dem Tor zum 2:0 von Jamal Musiala und zog sich einen Muskelfaserriss in der Wade zu . Der 38-Jährige wird Vincent Kompany wohl rund drei Wochen fehlen.

Nach seiner Einwechslung in der 58. Minute zeigte Urbig in der Allianz Arena eine fehlerfreie Leistung und wurde vom Publikum bei fast jedem Pass lautstark bejubelt. Vor große Herausforderungen wurde der Ex-Kölner aber zugegebenermaßen nicht gestellt.

Bayer-Torwart Kovar entscheidet Hinspiel

Am Wochenende wird Urbig wohl das erste Mal in der Startelf der Bayern stehen. Am Samstag gastiert der VfL Bochum in der Allianz Arena (ab 15.30 im LIVETICKER).